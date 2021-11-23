احدث الأخبار

أمانة جدة تواصل دعم الأعمال التطوعية من خلال رعاية الموهوبين بالجامعات
المناطق
 صحراء القريات تبتلع السيارات.. ومقطع فيديو يوثق المشهد
أبرز المواد
 نهائي دوري أبطال أسيا.. تشكيلة الهلال المتوقعة أمام بوهانج ستيلرز
أبرز المواد
 تجرد من مشاعر الأبوة.. شخص يذبح طفلته بـ”سكين” أمام الماره بمدينة جزائرية
دولي
 للرجال والنساء.. وظائف شاغرة في عدة شركات بالرياض
وظائف
 حطام مقاتلة “أف-35” يشعل صراعًا جديدًا بين روسيا وواشنطن
أبرز المواد
 مشروب يدمر المخ ويصيبه بالخرف.. وتحذيرات من تناولها
أبرز المواد
 استعدادًا لمواسم الأمطار.. إطلاق صافرات الإنذار في وادي نجران
محليات
 الهلال وبوهانج في نهائي آسيا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة
أبرز المواد
 تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 190,44 ريال
أبرز المواد
 “الأرصاد”: تدني مستوى الرؤية ورياح نشطة على المدينة المنورة 
منطقة المدينة المنورة
 خطة الحركة المرورية والطرق المؤدية لملعب مباراة نهائي دوري أبطال أسيا (فيديو)
أبرز المواد
أمانة جدة تواصل دعم الأعمال التطوعية من خلال رعاية الموهوبين بالجامعات

أمانة جدة تواصل دعم الأعمال التطوعية من خلال رعاية الموهوبين بالجامعات

المناطق
صحراء القريات تبتلع السيارات.. ومقطع فيديو يوثق المشهد

صحراء القريات تبتلع السيارات.. ومقطع فيديو يوثق المشهد

أبرز المواد
نهائي دوري أبطال أسيا.. تشكيلة الهلال المتوقعة أمام بوهانج ستيلرز

نهائي دوري أبطال أسيا.. تشكيلة الهلال المتوقعة أمام بوهانج ستيلرز

أبرز المواد
تجرد من مشاعر الأبوة.. شخص يذبح طفلته بـ”سكين” أمام الماره بمدينة جزائرية

تجرد من مشاعر الأبوة.. شخص يذبح طفلته بـ”سكين” أمام الماره بمدينة جزائرية

دولي

أمانة جدة تواصل دعم الأعمال التطوعية من خلال رعاية الموهوبين بالجامعات

أمانة جدة تواصل دعم الأعمال التطوعية من خلال رعاية الموهوبين بالجامعات
http://almnatiq.net/?p=1072378
المناطق ـ جدة:

تواصل أمانة محافظة جدة تفعيل استراتيجيتها مع القطاع العام والخاص والهادفة لتنظيم العمل التطوعي من خلال الشراكات مع الجامعات والكليات وقطاعات التعليم بهدف استقطاب المواهب من الطلاب والطالبات، وفي هذا الإطار قامت الأمانة بزيارة جامعة حكمت وكلية البترجي وعقد لقاءات مع (طلاب وطالبات) لتسجيل الفرص التطوعية واستقطاب المواهب واحتساب عدد ساعاتهم التطوعية.

وأوضح هتان بن هاشم حموده، مدير عام العلاقات المجتمعية، أن الأمانة تسعى من خلال هذه الزيارات إلى الوصول للعدد المستهدف من المتطوعين بما يحقق طموحاتهم وإبراز مواهبهم حيث تتيح الأمانة كل فرص دعم لـ المتطوعين والمتطوعات بمختلف ميولهم الإبداعية وفق رؤية 2030.

Advertisements

روابط ذات صلة

أمانة جدة تواصل متابعة الإجراءات الاحترازية لـ”كورونا” بأكثر من 15 ألف جولة  

أمانة جدة تواصل متابعة الإجراءات الاحترازية لـ”كورونا” بأكثر من 15 ألف جولة  
أمانة جدة تواصل جولاتها على قصور الأفراح ضمن 21 زيارة

أمانة جدة تواصل جولاتها على قصور الأفراح ضمن 21 زيارة
أمير الحدود الشمالية يطلع على سير الاختبارات لمدراس المنطقة

أمير الحدود الشمالية يطلع على سير الاختبارات لمدراس المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*