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جريمة جديدة.. ميليشيا الحوثي تعدم 12 يمنيا وتلقي الجثث بعرض الشارع

جريمة جديدة.. ميليشيا الحوثي تعدم 12 يمنيا وتلقي الجثث بعرض الشارع

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جريمة جديدة.. ميليشيا الحوثي تعدم 12 يمنيا وتلقي الجثث بعرض الشارع

جريمة جديدة.. ميليشيا الحوثي تعدم 12 يمنيا وتلقي الجثث بعرض الشارع
http://almnatiq.net/?p=1072388
المناطق- وكالات:

أعدمت ميلشيات الحوثي الإرهابية، 12 يمنيا من أبناء محافظة الحديدة، وذلك بعد اختطافهم في الأيام القليلة الماضية وإدخالهم سجونًا سرية، بحسب ما ذكرته قناة “العربية”.

وذكرت “العربية”، أن المواطنين اليمنيين عثروا على جثث مجموعة من المختطفين؛ حيث أعدمتهم الميليشيات الحوثية، ورمت جثتهم في الشارع بمديرية الدريهمي جنوبي مدينة الحديد.

 

وأشارت إلى أن من ضمن الضحايا شاب يدعى محمد يوسف عيسى سماح، اختطفته الميليشيا، وزجته في السجن، بذريعة انتمائه للمقاومة، موضحة أن عائلة سماح تواصلت مع ابنها يوم 15 نوفمبر الجاري، وكان على قيد الحياة، قبل أن تعثر على جثته مع مختطفين آخرين ملقية في الشارع.

 

وذكرت “العربية”، أسماء بعض المختطفين الذين أعدمتهم ميليشيا الحوثي، مشيرة إلى أن بينهم: حمود عرجاش، وإبراهيم علي قمري، وعبدالله علي بن علي مشعشع، وسام سليمان يوسف، وسليمان مزجاجي، ومحمد يوسف عيسى سماح، وأيمن حيدرة.

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