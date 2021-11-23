ضبط مراكز للنسخ والتصوير منتهِكة للحقوق الملكية الفكرية بمختلف مناطق المملكة

كشف هيئة الملكية الفكرية، عن ضبط عدد من مراكز النسخ والتصوير منتهِكة للحقوق الملكية الفكرية خلال جولاتها الميدانية.

وقالت الهيئة، إنه تعزيزًا لاحترام الملكية الفكرية فقد تم عدد من المواد المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية في مراكز للنسخ والتصوير، وذلك خلال حملات المستمرة التي تقوم بها الفرق التفتيشية في مختلف مناطق المملكة، جاء ذلك وفقًا لما ذكرته قناة “الإخبارية”.