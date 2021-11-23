وزير التعليم يدشن أعمال مؤتمر تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد خادم الحرمين

المناطق ـ واس:

دشن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال وفعاليات مؤتمر تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان ، الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري ، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة نوف بنت عبد العالي العجمي وعدد من قيادي وقيادات الجامعة ومشاركة قيادات نسائية من مختلف القطاعات، ونحو 60 وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية وأهلية لمدة يومين.

وجاء تدشين وزير التعليم للمؤتمر نيابةً عن حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين.

ويهدف المؤتمر لإبراز الإصلاحات التشريعية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ودورها في تمكين المرأة، وفي تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتعريف بالمشاريع والمبادرات الحكومية التي تدعم تمكين المرأة السعودية بمختلف المجالات، كما تم استعراض النجاحات النسائية والمكتسبات التي حققتها المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- .

ويشهد أروقة المؤتمر 7 جلسات علمية رئيسية و5 جلسات حوارية متنوعة، يصاحبها معرضًا لأعمال وفعاليات المؤتمر بمشاركة 30 جهة حكومية وخاصة، و 60 مؤسسة وهيئة حكومية وأهلية تستعرض تجاربها في تمكين المرأة، إضافة إلى تقديم 49 بحثًا علميًا محكمًا تتناول في طياتها الكثير من المنجزات والقرارات التاريخية والإصلاحات التي تخص المرأة السعودية وسُبل تعزيزها في ضوء الدعم والتوجيهات الكريمة، في حين شارك 110 متحدثًا ومتحدثة في الجلسات العلمية والحوارية المصاحبة لأعمال وفعاليات المؤتمر.

وسيناقش المؤتمر عدد من المحاور كالإصلاحات التشريعية في عهد خادم الحرمين الشريفين ودورها في تمكين المرأة، والهوية الوطنية للمرأة السعودية، وتعزيز تمكين المرأة في التعليم والتدريب، ودور الإعلام الحديث في تعزيز تمكين المرأة، وتمكين المرأة في الجامعات السعودية ، ودور المرأة في التنمية الاقتصادية، ومستقبل وتحديات تمكين المرأة.