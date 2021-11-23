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“موارد حائل البشرية ” تفعل اليوم العالمي للطفل بمكتب مكافحة التسول بحائل

“موارد حائل البشرية ” تفعل اليوم العالمي للطفل بمكتب مكافحة التسول بحائل

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“موارد حائل البشرية ” تفعل اليوم العالمي للطفل بمكتب مكافحة التسول بحائل

“موارد حائل البشرية ” تفعل اليوم العالمي للطفل بمكتب مكافحة التسول بحائل
http://almnatiq.net/?p=1072436
المناطق- حائل:

نظم مكتب مكافحة التسول التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنميةالإجتماعية بمنطقة حائل الاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي يوافق 21 نوفمبر 2021م وذلك بحضور مساعد المدير العام لقطاع التنمية الاستاذ احمد الزامل وبحضور نائبا المساعد لقطاع التنمية الاستاذ نايف الشايع وباشراف مباشر من مدير مكتب مكافحة التسول الا ستاذ فرحان اللويش.


هذا وتهدف الفعالية إلى التأكيد على حق الطفل في المجتمع وكذلك التنبيه على أهمية هذه الشريحة في المجتمع، وإعطاءها أولوية كبيرة للرعاية والاهتمام .وإشتملت الفعاليات على مسابقات حركية للأطفال نفذها القسم النسائي بمكتب مكافحة التسول وكذلك فقرات الرسم وتزيين الكيك والنقش والتلوين ولبس الملابس التنكرية وتوزيع الهدايا على الأطفال.
وأضاف (( الزامــــل )) أن المملكة أولت اهتمامًا واسعًا لحماية حقوق الطفل، ‏حيث سنت القوانين النابعة من الشريعة الإسلامية و المتناغمة مع الاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية هذه الحقوق والتي تعمل على تعزيز التعلم المبكر لجميع الأطفال وتحقيق النمو الإيجابي لهم، وإكسابهم مهارات وخبرات جديدة واستثارة تفكيرهم الإبداعي، و إكسابهم المعلومات والفوائد من خلال اللعب والمرح.


وفي ختام الحفل قدم ( اللويـــش) شكره وتقديره لكل من ساهم في انجاح مثل هذه الأيام لفئة عزيزة على قلوبنا مثنياً علی متابعة ودعم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الاستاذ فريح بن محمد العياد ومساعديه لاهتمامهم وجهودهم المتميزة متمنيًا دوام التوفيق والسداد للجميع .

 

 

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