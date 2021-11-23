وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن..وهذه هي الشروط ورابط التقديم

محررو المناطق:

كشفت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر أكثر من (200) وظيفة أكاديمية وبحثية للرجال والنساء من حملة (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) لمختلف التخصصات الهندسية و الإدارية و الحاسب و العلوم، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأضافت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن الوظائف الشاغرة لديها جاءت وفقًا للتفاصيل والمسميات التالية:

الوظــائف:

(معيد، محاضر، أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، مدرس).

التخصصات المطلوبة:

(المالية والاقتصاد، والإدارة والتسويق، سلسلة الإمداد، الهندسة (جميع التخصصات)، الفيزياء، الكيمياء، علوم الحياة، الرياضيات والإحصاء، المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية، اللغة الإنجليزية، التربية البدنية، الصحة والسلامة، علوم الحاسب الآلي والمعلومات، هندسة النظم، هندسة الحاسب الآلي، الدراسات الدولية والاجتماعية، الدراسات الإسلامية والعربية، تخصصات أخرى متنوعة).

وأوضحت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن التقديم سيكون من خلال هذا الرابط (https://jobs.kfupm.edu.sa/postings/search).