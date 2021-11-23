أمير الكويت يصدر أمراً بتعيين الشيخ صباح الخالد رئيسًا للوزراء

المناطق - وكالات:

أصدر أمير الكويت، الشيخ ​نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، أمرا يقضي بتعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

على جانب آخر، أوضح مصدر مسؤول أن الكويت تعتزم منح إقامات للوافدين المستثمرين وأصحاب المشاريع تتراوح مدتها بين 5 إلى 15 عاما، وذلك لتعزيز الانفتاح ودعم التنوع الاقتصادي أسوة ببعض دول الجوار.

وأشار المصدر المسؤول: ” الحكومة تتجه إلى تعديل نظام الإقامات وأذونات العمل وتنويع أشكال الإقامة في البلاد، من دون الحاجة إلى نظام الكفيل، وذلك لبعض الوافدين الذين يخدمون الاقتصاد الوطني”، وفقاً لصحيفة “القبس”.

ولفت إلى أن هذا التوجه بدأ بصورة عملية مؤخرا، وذلك من خلال تحديد الجهات المعنية لبعض أوجه المستفيدين من نظام الإقامات الجديد، الذي يستهدف أصحاب الاستثمارات الراغبين في تنفيذ مشاريع داخل البلاد أو أصحاب المشاريع القائمة، الذين يحملون إقامات وفق النظام الحالي (المادة 18)، وسيجري منحهم إقامات تصل مدتها إلى 15 عاماً على كفالة الدولة”.

وأبان أن “هذه الخطوة تعتبر حلحلة لنظام الكفيل الحالي”، مردفا أنها “ستعزز خطة جذب الاستثمارات إلى البلاد، ومنح حرية الحركة لأصحاب الشركات، ومن المتوقع أن يجري فصل المستثمرين في نظام منح الإقامات عن الهيئة العامة للقوى العاملة، ومنحهم إقامات خاصة بهم، وفق لوائح وإجراءات قانونية ستُقر قريبا”.