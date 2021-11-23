مدينة الملك سعود الطبية تُدشن مشروع نظام الملف الطبي الإلكتروني 

محررو المناطق

دشن المدير التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية د.أحمد العنزي، مشروع نظام الملف الطبي الالكتروني، الذي يُعنى بأتمتة رحلة المريض، ويساهم في رفع مستوى جودة الرعاية الصحية.

جاء ذلك بحضور مدير عام الأنظمة الصحية بوزارة الصحة علي الشهري، ومدير الصحة الالكترونية بالمدينة، محمد الحسن، الذي أكد أن النظام هو حجر الأساس والممكن الرئيس للخدمات الطبية المقدمة بالمدينه، يعنى بأتمتة رحلة المريض ابتداءاً من التسجيل مروراً بجميع الخدمات المقدمة له في المدينة الطبية؛ مما يساهم في رفع مستوى جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى ورفع مستوى الانتاجية والتشغيل؛ لتتوافق مع مستهدفات البرنامج الوطني للتحول فيما يخص القطاع الصحي والملف الطبي الموحد عبر نطاق تجمع الرياض الصحي الأول.

وأشار “الحسن” إلى أن النظام تطبيق سيكون بأعلى المعايير المعتمدة من قبل وزارة الصحة ليكون سجل بيانات محدث للمريض بكامل التاريخ المرضي من تشخيص وأدوية ونتائج تحاليل وتطعيمات وأشعة وإحالات وخلافه مما يسهم في رفع جودة البيانات الصحية للمرضى.