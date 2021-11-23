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برعاية خادم الحرمين.. استضافة اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية “روسيا والعالم الإسلامي” بجدة

برعاية خادم الحرمين.. استضافة اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية “روسيا والعالم الإسلامي” بجدة

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برعاية خادم الحرمين.. استضافة اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية “روسيا والعالم الإسلامي” بجدة

برعاية خادم الحرمين.. استضافة اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية “روسيا والعالم الإسلامي” بجدة
http://almnatiq.net/?p=1072447
المناطق - مكة المكرمة:
 تستضيف محافظة جدة غداً الأربعاء، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية “روسيا والعالم الإسلامي”، الذي يعقد هذا العام تحت شعار “الحوار وآفاق التعاون”، بمشاركة واسعة من مسؤولين وعلماء ومفكرين من روسيا الاتحادية ودول العالم الإسلامي لبحث القضايا المشتركة بين الجانبين، وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات القائمة.
وتضم المجموعة 33 شخصية حكومية وعامة من 27 دولة إسلامية، بما في ذلك، رؤساء وزراء سابقين، ووزراء خارجية سابقين، والعديد من الشخصيات الدينية من العالم الإسلامي؛ حيث ينطلق هذا الاجتماع في إطار مساعي روسيا لتعزيز علاقاتها بالعالم الإسلامي، في ظل مبادرة المملكة العربية السعودية للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، تستضيف الاجتماع للمرة الثانية بعد أن استضافت دورته الرابعة في جدة عام 2008.
وتأسست مجموعة الرؤية الاستراتيجية في عام 2006 تحت إشراف يفغيني ماكسيمو فيتش بريماكوف ومينتيمير شاريبو فيتش شايميف، وذلك بعد انضمام روسيا الاتحادية إلى منظمة التعاون الإسلامي بصفة عضو مراقب؛ حيث عقدت المجموعة منذ ذلك الحين اجتماعاتها في موسكو، وقازان، وإسطنبول، وجدة والكويت.
كما عقدت آخر نسخة من اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا والعالم الإسلامي في الفترة بين 28 إلى 30 نوفمبر 2019 في مدينة أوفا (جمهورية باشكورتوستان)، وذلك تحت شعار “الوئام بين أتباع الأديان.. تجربة روسيا والدول المشاركة في منظمة التعاون الإسلامي”؛ فيما تركز المجموعة حالياً على وضع تدابير لتعزيز التعاون طويل الأجل بين روسيا والدول الإسلامية، والتنفيذ العملي للشراكة الاستراتيجية بين روسيا الاتحادية وبين العالم الإسلامي.
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