20 ألف ريال مكافأة التفوق لخريجي الفصل الصيفي بـ”تقنية الأحساء”

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شهد عميد الكلية التقنية بالأحساء صالح بن ناصر الرزيحان حفل “جائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتفوق العلمي” والتي حصل عليها عشرة متدربين من الكلية للفصل التدريبي الصيفي من العام 1442هـ وهي عبارة عن مكافأة مالية وصلت إلى 20 ألف ريال بواقع (2000) ريال لكل متدرب، بحضور وكيل شئون المتدربين محمد الشريدي ووكيل الجودة صالح السعيد ، ووكيل التدريب خالد الدوغان ورؤساء الأقسام وبمشاركة عدد من أولياء أمور المتدربين المتفوقين.

وبدأ الحفل الذي نظمته وحدة الخدمات الإرشادية بالقرآن الكريم ، ثم كلمة لعميد الكلية صالح الرزيحان أكد فيها بأن هذه الجائزة تعتبر حافزاً لتقديم المزيد من العطاء للمتدربين ، و أعرب عن صادق تهانيه للمتدربين المتفوقين والحاصلين على الجائزة متمنياً لهم التوفيق وبذل المزيد من الجهد لمواصلة التفوق والنجاح في حياتهم العملية أو إكمال تدريبهم في مرحلة البكالوريوس في الكلية أو خارجها ، كما قدم شكره لأولياء أمورهم على متابعتهم واهتمامهم بأبنائهم حتى نالوا جائزة التفوق، كما قدم الرزيحان شكره لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ونائبه للتدريب المكلف الدكتور عادل بن حمد الزنيدي على دعم هذه الجائزة التحفيزية للمتدربين والتنافس بينهم للحصول على أعلى المعدلات ، والشكر للإدارة العامة لشئون المتدربين بالمؤسسة التي تتولى الإشراف على جائزة التفوق العلمي ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد وبدعم من الصندوق الرئيسي للمتدربين.



من جهته أوضح مدير وحدة الخدمات الإرشادية زياد بن ربيع العنزي بأن الجائزة عبارة عن مبلغ مالي قدره 2000 ريال وشهادة شكر وتقدير لكل متدرب متفوق ، حيث تم تسليم الفائزين العشرة مبلغ مالي قدره (20000) تصرف عن طريق الصندوق الرئيس للمتدربين بالمؤسسة مشيراً إلى أنه يشترط حصول المتدرب على نسبة ( 4.75 من 5.00) وأكثر عند تخرجه وأن لا يكون المتدرب قد رسب في أي مقرر تدريبي. مضيفاً أن عدد المرشحين للفوز بالجائزة مفتوح على مدى الفصول للعام التدريبي ،وأضاف العنزي بأن المتدربين الحاصلين على مكافأة التفوق العلمي من مختلف أقسام وتخصصات الكلية فمن قسم صيانة الآلات المتدربين: متعب ابراهيم الزريق ، أمجد بسام طويبه، راكان ابراهيم الزريق ، ومن قسم التقنية الإدارية زياد عيسى الخضر، عبدالله سعيد الشهراني، سالم علي القحطاني ، ومن قسم تقنية الحاسب الآلي علي حسين الجباره ، فاضل عبدالرزاق السعيد، عبدالمجيد عباس السليمان، محمد عباس الهليل.



من جانبهم أكد الفائزون بالجائزة بأنها دافع للمزيد من التميز لخدمة الوطن وعبروا عن تقديرهم لأعضاء هيئة التدريب وكذلك إدارة الكلية التقنية بالأحساء على ما لقوه خلال فترة تدريبهم من عناية وتوفر بيئة تدريبية جاذبة شجعت على التفوق ،متمنين أن يواصلوا تفوقهم حتى يساهموا في بناء وطنهم بكل جد وإخلاص، ورفع المتدربون شكرهم لمعالي المحافظ ونوابه الكرام ومدير عام شئون المتدربين بالمؤسسة على تقديرهم وعنايتهم بالمتفوقين .