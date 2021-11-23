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هل تبكي الأجنة في أرحام الأمهات؟.. دراسية طبية تحسم الجدل

هل تبكي الأجنة في أرحام الأمهات؟.. دراسية طبية تحسم الجدل
الأجنة في أرحام الأمهات
http://almnatiq.net/?p=1072489
المناطق - وكالات:

كشفت أحدث الأبحاث الطبيبة النقاب عن أن الأجنة في بطون الأمهات يبكون داخل الأرحام.

وأوضحت التقارير الطبيبة أنه على الرغم من أن الحوامل لا يشعرن بهذه الحركة، إلا أن الأبحاث تشير إلى أن الجنين يبدو أنه يبدأ في التدرب على هذا الفعل الكبير للولادة قبل أن يأخذ أول جرعة من الهواء.

وسمحت تقنيات الموجات فوق الصوتية بالتحديق داخل الرحم ومراقبة الأجنة أثناء نموها، وعلى سبيل المثال، يُظهر مقطع فيديو نُشر في مجلة أرشيفات الأمراض في الطفولة – إصدار الجنين وحديثي الولادة في عام 2005 – جنينا عمره 33 أسبوعا يصنع تعابير وجه تبدو وكأنها تبكي من خلال ملف تعريف بالموجات فوق الصوتية.

وبعد أن أعطى الباحثون الجنين تحفيزا للاهتزاز والضوضاء، يفتح فكه على نطاق واسع، ويثني في ذقنه ويطلق ثلاثة من الزفير الكبير على التوالي، بينما يرتفع صدره ويميل رأسه للخلف. وشوهدت هذه الحركة في 10 أجنة (حوالي 6% من إجمالي عدد الأجنة الذين فُحصوا).

 

 

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