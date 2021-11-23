أمانة الشرقية تنفذ 2416 جولة رقابية وتحرر 170 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية خلال يومين

المناطق - المنطقة الشرقية:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، 2416 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها، ضبط 170 مخالفة، وإغلاق ثلاث منشآت مخالفة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة أنها تلقت عبر مركز 940، خلال اليومين الماضيين 20 بلاغ حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا، وكذلك المخالفات البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات.

وتحرص الأمانة على رفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

ودَعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للأنظمة والتعليمات، عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.