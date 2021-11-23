التوأم السيامي المصري “سلمى وسارة” يصل الرياض اليوم لإجراء عملية فصلهما

محررو المناطق:

غادر التوأم السيامي المصري “سلمى وسارة” اليوم الثلاثاء، إلى المملكة، ومن المقرر أن يصلان اليوم برفقة والديهما إلى الرياض، لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني.

ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما يعد هذا التوأم هو الحالة رقم (118) التي وردت من (22) دولة حول العالم، جرت دراستها في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم.

ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بهذه المناسبة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تأتي امتدادًا لما تقوم به المملكة من جهود إنسانية كبيرة لرفع معاناة الإنسان أينما كان.