“تعليم الجوف” تعلن أسماء الطلاب والطالبات المرشحين لمسابقة موهوب 2021

المناطق ـ الجوف:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات، أسماء الطلاب والطالبات المرشحين للمشاركة في مسابقة موهوب 2021م.

وهنأ الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف، الطلاب والطالبات المتأهلين في المسابقة، متمنياً لهم تحقيق مستويات عليا في التصفيات النهائية على مستوى المملكة.

والطلاب المرشحين هم: سعود هيثم السياط من مدرسة عمار بن ياسر الابتدائية “فرع الرياضيات”، سيف ثنيان السيف من مدرسة أسبار الأهلية المتوسطة “فرع الفيزياء”، عبدالسلام أحمد الرشيد من مدرسة أسبار الأهلية المتوسطة “فرع الكيمياء”، عبدالله عبدالعزيز الجوير مدرسة الجوبة الأهلية المتوسطة “فرع الكيمياء”، مشاري زيد المنديل من مدرسة أندلس الحضارة المتوسطة الأهلية “فرع الأحياء”.

والطالبات المرشحات هن: حور إبراهيم عطاالله السياط من مدرسة الثانية المتوسطة بسكاكا “فرع العلوم”، آلاء محمد صبري الرويلي من مدرسة الثالثة المتوسطة بسكاكا “فرع الرياضيات”، حور فضي عايد العنزي من مدرسة الأولى بالطوير الابتدائية “فرع الرياضيات”، رتال محسن موسى الخالدي من مدارس منهاج الرسالة الأهلية “فرع الرياضيات”، رناد تركي عبدالهادي الخالدي من مدارس منهاج الرسالة الأهلية “فرع الرياضيات”، ليلى خالد عبدالعزيز الخالدي من مدرسة الثانية الابتدائية بسكاكا “فرع الرياضيات”، سحر خالد مختار الزيد من مدارس منهاج الرسالة “فرع الأحياء”، أروى سعد معاضب الرويلي من مدارس منهاج الرسالة “فرع الكيمياء”، أقدار إبراهيم عبدالكريم السرحاني من مدارس منهاج الرسالة “فرع الكيمياء”، جوف سلمان عناد العناد من مدارس منهاج الرسالة “فرع الكيمياء”، رحمه سعود عبدالعزيز ابو هلال من مدارس منهاج الرسالة “فرع الكيمياء”، مريم رائد صالح الطالب من مدارس وارفة العلم الأهلية “فرع الكيمياء”، نرجس محمد صبري الرويلي من مدرسة الثالثة المتوسطة بسكاكا “فرع الكيمياء”، بشاير صالح عساف الفهيقي من مدرسة السابعة المتوسطة بسكاكا “فرع الفيزياء”.