أمير القصيم يتسلّم إصدار الأدلة الإجرائية والتنظيمية للمراكز التأهيلية التخصصية

المناطق ـ منطقة القصيم:

استقبل الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام السجون بالمملكة اللواء ماجد الدويش الذي يزور المنطقة حالياً بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان و الوكيل للشؤون الأمنية بإمارة القصيم الدكتور نايف المرواني.



ورحب أمير منطقة القصيم باللواء الأسمري، منوهًا بالجهود التي يقدمها رجال الأمن وما يحظى به قطاع السجون من اهتمام ودعم تقدمه قيادة هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والذي أسهم في تحقيق العديد من القفزات التطويرية المتتالية وتحقيق الأهداف المرجوة.



وتسلّم أمير القصيم خلال الاستقبال من مدير عام السجون إصدار الأدلة الإجرائية والتنظيمية للمراكز التأهيلية التخصصية، كما جرى بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالسجون في المنطقة وسبل تطويرها والبرامج المتنوعة المقدمة من خلالها.



ومن جانبه أعرب مدير عام السجون عن شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على اهتمامه الدائم ومتابعته لكافة سبل تطوير العمل في سجون المنطقة بما يحقق تطلعات القيادة، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لك ما فيه الخير والصلاح.