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تفاصيل جديدة بشأن واقعة قتل مواطن لزوجته الإندونيسية.. وأول صورة للجاني (فيديو)

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تفاصيل جديدة بشأن واقعة قتل مواطن لزوجته الإندونيسية.. وأول صورة للجاني (فيديو)

تفاصيل جديدة بشأن واقعة قتل مواطن لزوجته الإندونيسية.. وأول صورة للجاني (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1072548
محررو المناطق:

كشفت السلطان الإندونيسية عن أول صورة للمواطن السعودي الذي قتل زوجته الإندونيسية وفر هارباً بغية العودة إلى المملكة.

ووفقاً لـ” العربية.نت”، أكدت السلطات أن اسمه الأول عبد اللطيف، ويبلغ من العمر 29 سنة، فيما اسم زوجته سارة، وهي أصغر سنًا منه بثمانية أعوام، وتم دفنها الأحد الماضي في قرية يبدو أن اسمها “سوكاماجو” في إقليم جاوة الغربية.

كما نشرت “العربية”، فيديو لاعتقاله يوم قتله لزوجته، بثته بعض وسائل الإعلام المحلية في مواقعها وقالت فيه إن التحقيقات تشير إلى أن الدافع وراء الجريمة هي غيرته الشديدة على زوجته، لكنها لم تذكر مزيداً من التفاصيل.

ويتضح من المعلومات، أن عبد اللطيف وسارة تزوجا منذ 45 يوماً فقط، ثم انتهى كل شيء بشجار بينهما في البيت، وعلى إثره قام بضربها ثم سكب الأسيد على أنحاء عدة من جسمها، ولما انهارت وسمع جلبة من الجيران الذين سمعوا ضجة الشجار غادر البيت واختفى أثره إلى أن القت الشرطة القبض عليه.

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