دراسة طبية حديثة تكشف عن استخدام نوع من الأدوية يصيب بقصور في القلب

المناطق - وكالات:

ربطت دراسة حديثة بين استخدام الأسبرين وزيادة خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 26% لدى أولئك الذين لديهم عامل مؤهل واحد على الأقل لهذه الحالة.

وأوضحت الدراسة الطبية الحديثة أن هناك العديد من الأمراض التي تصيب الإنسان وتؤهله للإصابة بقصور القلب منها التدخين، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول، والسكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويعد تأثير الأسبرين على قصور القلب مثيرًا للجدل، وفق “روسيا اليوم”، وهدفت هذه الدراسة إلى تقييم علاقته بحدوث قصور القلب لدى المصابين بأمراض القلب وغير المصابين بها.

وأكدت الدراسة أن استخدام الأسبرين أدى إلى حدوث قصور فى القلب خاصة اللذين فى سن متقدمة من العمر.