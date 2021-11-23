تنبيه عاجل من وزارة التعليم للطلاب بشأن موعد إصدار نتائج الاختبارات

المناطق - الرياض:

كشفت وزارة التعليم عن موعد إصدار رصد النتائج لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1443هـ.

وأعلنت الوزارة رسميًا، عن رصد النتائج في نظام “نور” وإصدار إشعارات نتائج الطلاب والطالبات لجميع المراحل في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 20 ربيع الثاني.

وكانت وزارة التعليم قد أجرت تعديل على أيقونات إدخال درجات الطلاب والطالبات في نظام “نور” الإلكتروني، وجاءت هذه التعديلات بما يتوافق مع توزيع الدرجات وفقًا لنظام الفصول الثلاثة التي تم اعتمادها اعتبارًا من العام الدراسي الحالي ١٤٤٣هـ.

وتضمنت التعديلات إضافة أيقونات للاختبارات القصيرة وخصصت لها 20 درجة وأيقونة للواجبات وخصصت لها خمس درجات وأيقونة للبحوث والتقارير والمشروعات وخصصت لها عشر درجات.