أول تعليق من والدة التوأم السيامي المصري عقب وصولها إلى المملكة (فيديو)

محررو المناطق:

قالت والدة التوأم السيامي سارة وسلمى إنها تتوجه بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين على التوجيه الذي أصدره بفصل توأمها السيامي في المملكة.

وأكدت في لقاء مع “الحدث”، إنها على مدار عامين كاملين كانت تعيش معاناة شديدة، لكونها لا تعرف كيف تستطيع مساعدتهما، حتى جاءت البشرى من المملكة وإصدار التوجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز، مضيفة أن شعورها لا يوصف بعدما وصلت إلى أرض المملكة من أجل فصل التوأم.

ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما يعد هذا التوأم هو الحالة رقم (118) التي وردت من (22) دولة حول العالم، جرت دراستها في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم.

ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بهذه المناسبة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تأتي امتدادًا لما تقوم به المملكة من جهود إنسانية كبيرة لرفع معاناة الإنسان أينما كان.

والدة التوأم السيامي المصري سلمى وسارة تشكر الملك سلمان .. وهذا ما قالته لـ #الحدث ؟ pic.twitter.com/hnAYAUhu1q — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) November 23, 2021