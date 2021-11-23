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38 إصابة جديدة.. الصحة تعلن إحصائية جديدة لـ”كورونا” بجميع أنحاء المملكة

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38 إصابة جديدة.. الصحة تعلن إحصائية جديدة لـ”كورونا” بجميع أنحاء المملكة

38 إصابة جديدة.. الصحة تعلن إحصائية جديدة لـ”كورونا” بجميع أنحاء المملكة
وزارة الصحة
http://almnatiq.net/?p=1072636
محررو المناطق:

أعلنت وزارة الصحة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إحصائية فيروس كورونا اليومية في جميع أنحاء المملكة، حيث سجل مؤشر إصابات كورونا نحو 38حالة إيجابية جديدة، وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية .

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه تم تعافي 32 حالة من فيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 538,672 ، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 549,556، كما وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8,827 حالة في جميع أنحاء المملكة.

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