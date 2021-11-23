أمير تبوك يطّلع على تقارير الوضع الصحي والدور الوقائي والتوعوي بالمنطقة

المناطق- تبوك:

اطّلع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على تقارير الوضع الصحي في المنطقة من خلال متابعة حالات فيروس كورونا، وأعداد من تلقوا جرعتين من اللقاح، والدور الوقائي والتوعوي والرقابي للشؤون الصحية ومتابعتها لتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في مختلف القطاعات.

وأكّد خلال لقائه في مكتبه اليوم، بمدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله الغامدي، على أهمية تكثيف الجهود، والتقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك للحفاظ على صحتهم، والإسهام في حماية الصحة العامة.

كما نوَّه الأمير فهد بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله – للقطاع الصحي والرعاية الشاملة خلال جائحة كورونا لجميع المواطنين والمقيمين، مشيدًا بجهود وزارة الصحة والقائمين على المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.