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جماهير الهلال تتوافد على ملعب نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

جماهير الهلال تتوافد على ملعب نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

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جماهير الهلال تتوافد على ملعب نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

جماهير الهلال تتوافد على ملعب نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)
جماهير الهلال
http://almnatiq.net/?p=1072653
محررو المناطق:

توافدت جماهير الهلال على ملعب استاد الملك فهد الدولي، قبل فتح البوابات، وذلك لمؤازرة الزعيم وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في نهائي دوري أبطال أسيا، الذي يقام اليوم في السابعة مساء بتوقيت المملكة.

ووصل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما فاز على غريمه التقليدي النصر بنتيجة (2-1)، بينما حجز نادي بوهانج مقعده في النهائي بعد فوزه على أولسان بركلات الترجيح.

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الجماهير وهي تتوافد على الملعب قبل بداية المباراة بأكثر من ست ساعات.

موعد مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز في نهائي دوري أبطال أسيا

وتنطلق مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في تمام الساعة السابعة بتوقيت المملكة. وتذاع مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي على قناة 7 “HD SSC7″، وفضائية الرابعة سبورت العراقية “Alrabia Sport” على قمر نايل سات وغير مشفرة.

ومن المقرر أن يعلق على مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز، للمعلقين فهد العتيبي، وعيسى الحربين.

 

 

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