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“التحالف”: مقتل 110 إرهابيًا حوثيًا في 17 عملية استهداف للميلشيا بمأرب و البيضاء

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“التحالف”: مقتل 110 إرهابيًا حوثيًا في 17 عملية استهداف للميلشيا بمأرب و البيضاء

“التحالف”: مقتل 110 إرهابيًا حوثيًا في 17 عملية استهداف للميلشيا بمأرب و البيضاء
http://almnatiq.net/?p=1072655
المناطق - الرياض:

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 17 عملية استهداف ضد ميلشيا الحوثي الإرهابية فى محافظة مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف “التحالف” أنه تم تدمير 12 آلية عسكرية وسقوط 110 عناصر من الحوثيين في استهداف مأرب والبيضاء.

وكان “التحالف العربي” قد أعلن شن ضربات جوية على أهداف عسكرية “مشروعة” في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها ميلشيا الحوثي الإرهابية.

وأضاف: “نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة”، متابعًا أن “العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الدفاع المشروع”.

 

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