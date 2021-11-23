“الإعلام المرئي والمسموع” تحدد آخر موعد للصحف الإلكترونية لتصحيح أوضاعها

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، تنبيهاً مهماً للصحف الإلكترونية، موضحة أن آخر موعد للمهلة التي منحتها للصحف الإلكترونية لتصحيح أوضاعها ستنتهي غداً الأربعاء.

وأكدت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، على ضرورة قيام جميع الصحف الإلكترونية بتصحيح أوضاعها، سواء بتجديد أو إصدار التراخيص التي تخول لها مزاولة نشاطها قبل انتهاء المهلة.

وأوضحت الهيئة أن الصحف التي لا تبادر بالتصحيح قبل انتهاء المدة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

ولفتت إلى أن المخالفات تشمل غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو إغلاق الجهة المخالفة، وحجب الموقع الإلكتروني للصحف الإلكترونية، مؤقتًا أو نهائيًا.

تنتهي غدًا مهلة الصحف الإلكترونية لتصحيح أوضاعها.

لإصدار وتجديد التراخيص، تفضلوا بزيارة بوابة الخدمات الإلكترونية:https://t.co/U8I9MMVgNx الهيئة العامة للإعلام #المرئي_والمسموع pic.twitter.com/CzgBh1xjXj — الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) November 23, 2021