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“الإعلام المرئي والمسموع” تحدد آخر موعد للصحف الإلكترونية لتصحيح أوضاعها

“الإعلام المرئي والمسموع” تحدد آخر موعد للصحف الإلكترونية لتصحيح أوضاعها
http://almnatiq.net/?p=1072689

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، تنبيهاً مهماً للصحف الإلكترونية، موضحة أن آخر موعد للمهلة التي منحتها للصحف الإلكترونية لتصحيح أوضاعها ستنتهي غداً الأربعاء.

وأكدت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، على ضرورة قيام جميع الصحف الإلكترونية بتصحيح أوضاعها، سواء بتجديد أو إصدار التراخيص التي تخول لها مزاولة نشاطها قبل انتهاء المهلة.

وأوضحت الهيئة أن الصحف التي لا تبادر بالتصحيح قبل انتهاء المدة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

ولفتت إلى أن المخالفات تشمل غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو إغلاق الجهة المخالفة، وحجب الموقع الإلكتروني للصحف الإلكترونية، مؤقتًا أو نهائيًا.

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