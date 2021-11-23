الهلال زعيم آسيا بـ 7 بطولات قارية (فيديو)

يتزعم نادي الهلال أندية القارة الآسيوية الحاصلة على لقب بطولة دوري أبطال آسيا بثلاثة ألقاب حققها في أعوام “1991، 2000، 2019”.

ولعل آخر هذه البطولات عندما حقق الهلال، لقب دوري أبطال آسيا 2019، بفوزه على فريق أوراوا رد ديموندز الياباني، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في نتيجة مباراتي الذهب والإياب، ليعتلي عرش البطولة الأكبر في القارة، للمرة الثالثة في تاريخه.

وتملك كتيبة الزعيم، عبر تاريخها العريق، 7 بطولات آسيوية “3 في دوري الأبطال بالمسمى القديم والجديد، و2 في كأس الكؤس، و2 في السوبر”.

ويعادل نادي الهلال فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي الذي حقق ثلاثة ألقاب أيضًا من لقب بطولة دوري أبطال آسيا في اعوام “1997، 1998، 2009”.

نهائي دوري أبطال آسيا 2021

وتتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم العربية والسعودية على وجه التحديد إلى العاصمة الرياض، اليوم الثلاثاء، حيث تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وبوهانج ستليرز الكوري الجنوبي.

ونجح الهلال في التأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال آسيا عقب تخطي عقبة مواطنه النصر في نصف النهائي، بينما تخطى بوهانج مواطنه أولسان هيونداي، حامل لقب النسخة الماضية من البطولة.

موعد مباراة الهلال وبوهانج

وتُقام المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 مساء الثلاثاء 23 نوفمبر، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا

ويُنقل نهائي دوري أبطال آسيا عبر شبكة قنوات “SSC” السعودية المشفرة داخل المملكة، بجانب قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع “يوتيوب”.

تردد قنوات SSC الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا 2021

عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12417

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

عبر القمر الصناعي بدر سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 أو ¾