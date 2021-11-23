احدث الأخبار

الهلال زعيم آسيا بـ 7 بطولات قارية (فيديو)
أبرز المواد
 استشاري يحذر أصحاب ضغط الدم من مرض خطير
أبرز المواد
 توجيه عاجل من النائب العام بشأن شخص أساء للذات الإلهية عبر “تويتر”
أبرز المواد
 أمير القصيم يشهد توقيع 5 اتفاقيات لتنفيذ أوقاف تعليمية وتجهيز مبنى جمعية عزم
منطقة القصيم
 “الإعلام المرئي والمسموع” تحدد آخر موعد للصحف الإلكترونية لتصحيح أوضاعها
محليات
 المملكة تدين اقتحام ميليشيا الحوثي الإرهابية مقر السفارة الأمريكية في صنعاء
أبرز المواد
 محافظ تيماء يطلق حملة مكارم الأخلاق
منطقة تبوك
 نهائي دوري أبطال آسيا.. فيديو يوثق لحظة دخول مشجعي الهلال لملعب استاد الملك فهد الدولي
أبرز المواد
 أمير تبوك يلتقي وكلاء ومديري العموم ورؤساء الأقسام وموظفي الإمارة
منطقة تبوك
 أمير جازان ونائبه يستقبلان قائد قوة المنطقة
محليات
 الأمير سعود بن نايف يستعرض جهود أمانة الشرقية بمجلس “الإثنينية”
المناطق
 تفاصيل جديدة بشأن واقعة قتل مواطن لزوجته الإندونيسية.. وأول صورة للجاني (فيديو)
أبرز المواد
الهلال زعيم آسيا بـ 7 بطولات قارية (فيديو)

الهلال زعيم آسيا بـ 7 بطولات قارية (فيديو)

أبرز المواد
استشاري يحذر أصحاب ضغط الدم من مرض خطير

استشاري يحذر أصحاب ضغط الدم من مرض خطير

أبرز المواد
توجيه عاجل من النائب العام بشأن شخص أساء للذات الإلهية عبر “تويتر”

توجيه عاجل من النائب العام بشأن شخص أساء للذات الإلهية عبر “تويتر”

أبرز المواد
أمير القصيم يشهد توقيع 5 اتفاقيات لتنفيذ أوقاف تعليمية وتجهيز مبنى جمعية عزم

أمير القصيم يشهد توقيع 5 اتفاقيات لتنفيذ أوقاف تعليمية وتجهيز مبنى جمعية عزم

منطقة القصيم

الهلال زعيم آسيا بـ 7 بطولات قارية (فيديو)

الهلال زعيم آسيا بـ 7 بطولات قارية (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1072717

يتزعم نادي الهلال أندية القارة الآسيوية الحاصلة على لقب بطولة دوري أبطال آسيا بثلاثة ألقاب حققها في أعوام “1991، 2000، 2019”.

ولعل آخر هذه البطولات عندما حقق الهلال، لقب دوري أبطال آسيا 2019، بفوزه على فريق أوراوا رد ديموندز الياباني، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في نتيجة مباراتي الذهب والإياب، ليعتلي عرش البطولة الأكبر في القارة، للمرة الثالثة في تاريخه.

وتملك كتيبة الزعيم، عبر تاريخها العريق، 7 بطولات آسيوية “3 في دوري الأبطال بالمسمى القديم والجديد، و2 في كأس الكؤس، و2 في السوبر”.

ويعادل نادي الهلال فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي الذي حقق ثلاثة ألقاب أيضًا من لقب بطولة دوري أبطال آسيا في اعوام “1997، 1998، 2009”.

 

نهائي دوري أبطال آسيا 2021

وتتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم العربية والسعودية على وجه التحديد إلى العاصمة الرياض، اليوم الثلاثاء، حيث تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وبوهانج ستليرز الكوري الجنوبي.

ونجح الهلال في التأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال آسيا عقب تخطي عقبة مواطنه النصر في نصف النهائي، بينما تخطى بوهانج مواطنه أولسان هيونداي، حامل لقب النسخة الماضية من البطولة.

 

موعد مباراة الهلال وبوهانج

وتُقام المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 مساء الثلاثاء 23 نوفمبر، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

 

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا

ويُنقل نهائي دوري أبطال آسيا عبر شبكة قنوات “SSC” السعودية المشفرة داخل المملكة، بجانب قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع “يوتيوب”.

تردد قنوات SSC الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا 2021

عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12417

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

عبر القمر الصناعي بدر سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 أو ¾

Advertisements

روابط ذات صلة

قبل الذهاب للنهائي الآسيوي.. تعرف على ضوابط الحضور الجماهيري لـ“درة الملاعب”

قبل الذهاب للنهائي الآسيوي.. تعرف على ضوابط الحضور الجماهيري لـ“درة الملاعب”
قبل ساعات من النهائي الأسيوي.. جماهير الهلال يوجهون رسالة نارية لفريقهم (فيديو)

قبل ساعات من النهائي الأسيوي.. جماهير الهلال يوجهون رسالة نارية لفريقهم (فيديو)
نهائي أبطال آسيا.. تعرّف كيف تدخل إلى مقعدك في ملعب مباراة الهلال وبوهانج

نهائي أبطال آسيا.. تعرّف كيف تدخل إلى مقعدك في ملعب مباراة الهلال وبوهانج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*