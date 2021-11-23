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استشاري يحذر أصحاب ضغط الدم من مرض خطير

استشاري يحذر أصحاب ضغط الدم من مرض خطير
http://almnatiq.net/?p=1072718

حذر استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر من عدم ضبط ضغط الدم بالجسم.

وأكد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن إهمال التحكم بالضغط من مسببات فشل الكلى.

وأضاف أنه في الشخص السليم يجب أن تكون الدهون الثلاثية أقل من ١٥٠، وارتفاعها أكثر من ذلك يزيد احتمالية مرض القلب  CAD.

الجدير ذكره ،أن أعراض الفشل الكلوي هي:

  • انخفاض إخراج البول، على الرغم من أن مخرجات البول قد تبقى طبيعية أحيانًا
  • احتباس السوائل، مما يسبب تورم الساقين أو الكاحلين أو القدمين
  • ضيق النفس
  • الإرهاق
  • التشوُّش
  • الغثيان
  • الضَّعف
  • ضربات قلب غير منتظمة

 

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