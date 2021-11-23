جماهير “الهلال” يتوقعون فوز الفريق في نهائي دوري أبطال آسيا ولكن بشرط (فيديو)

أجرت شبكة “سكاي نيوز عربية” استطلاعاً لجماهير نادي الهلال حول الأسباب التي قد دفع الفريق للفوز الليلة ببطولة دوري أبطال آسيا.

وقال أحد المشجعين المتحمسين لفوز الفريق، إنه على ثقة بفوز “الهلال” مساء اليوم ، حال احترامه الفريق المنافس، مضيفاً أنه على الرغم من أن أداء الهلال في الدوري لم يكن على المستوى غير أن روح البطولة ستجعله يفوز مساء اليوم.

فيما علق مشجع آخر، أنه حال احترام نادي الهلال للفريق الكوري فإنه سيفوز على منافسه بنتيجة 1- صفر.

وتتجه الأنظار صوب ملعب استاد الملك فهد الدولي، لمتابعة مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء في نهائي دوري أبطال أسيا.

ووصل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما فاز على غريمه التقليدي النصر بنتيجة (2-1)، بينما حجز نادي بوهانج مقعده في النهائي بعد فوزه على أولسان بركلات الترجيح.

وذكرت تقارير إعلامية، أن تشكيلة نادي الهلال، ستخلو من لاعب خط الوسط، عبد الله عطيف بسبب الإصابة، و الموقوف علي البليهي.

وأشارت التقارير أنه من المتوقع أن يبدأ جارديم مباراة اليوم أمام الفريق الكوري الجنوبي بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد البريك، جانج هيون، متعب المفرج، و ناصر الدوسري، بديل ياسر الشهراني العائد للتو من الإصابة.

وفي الوسط، محمد كنو، سلمان الفرج، و ماتيوس بيريرا، فيما يقود خط الهجوم الثلاثي سالم الدوسري، موسى ماريجا، و بافيتيمبي جوميز.