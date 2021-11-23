الصور الأولى لوصول التوأم السيامي المصري “سلمى وسارة” إلى الرياض

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نشرت وزارة الحرس الوطني الصور الأولى لوصول التوأم السيامي المصري”سلمى وسارة” إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ لإجراء الفحوصات الطبية ودراسة حالتهما للنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

ووصل اليوم إلى الرياض التوأم السيامي المصري “سلمى وسارة” برفقة والديهما، لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما يعد هذا التوأم هو الحالة رقم (118) التي وردت من (22) دولة حول العالم، جرت دراستها في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم.

إنفاذاً لتوجيهات #خادم_الحرمين_الشريفين وصول التوأم السيامي المصري"سلمى وسارة" إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ لإجراء الفحوصات الطبية بـ @NGHAnews ودراسة حالتهما للنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.#وزارة_الحرس_الوطني pic.twitter.com/d499lZasWX — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) November 23, 2021