احدث الأخبار

الصور الأولى لوصول التوأم السيامي المصري “سلمى وسارة” إلى الرياض
أبرز المواد
 جماهير “الهلال” يتوقعون فوز الفريق في نهائي دوري أبطال آسيا ولكن بشرط (فيديو)
أبرز المواد
 الهلال زعيم آسيا بـ 7 بطولات قارية (فيديو)
أبرز المواد
 استشاري يحذر أصحاب ضغط الدم من مرض خطير
أبرز المواد
 توجيه عاجل من النائب العام بشأن شخص أساء للذات الإلهية عبر “تويتر”
أبرز المواد
 أمير القصيم يشهد توقيع 5 اتفاقيات لتنفيذ أوقاف تعليمية وتجهيز مبنى جمعية عزم
منطقة القصيم
 “الإعلام المرئي والمسموع” تحدد آخر موعد للصحف الإلكترونية لتصحيح أوضاعها
محليات
 المملكة تدين اقتحام ميليشيا الحوثي الإرهابية مقر السفارة الأمريكية في صنعاء
أبرز المواد
 محافظ تيماء يطلق حملة مكارم الأخلاق
منطقة تبوك
 نهائي دوري أبطال آسيا.. فيديو يوثق لحظة دخول مشجعي الهلال لملعب استاد الملك فهد الدولي
أبرز المواد
 أمير تبوك يلتقي وكلاء ومديري العموم ورؤساء الأقسام وموظفي الإمارة
منطقة تبوك
 أمير جازان ونائبه يستقبلان قائد قوة المنطقة
محليات
الصور الأولى لوصول التوأم السيامي المصري “سلمى وسارة” إلى الرياض

الصور الأولى لوصول التوأم السيامي المصري “سلمى وسارة” إلى الرياض

أبرز المواد
جماهير “الهلال” يتوقعون فوز الفريق في نهائي دوري أبطال آسيا ولكن بشرط (فيديو)

جماهير “الهلال” يتوقعون فوز الفريق في نهائي دوري أبطال آسيا ولكن بشرط (فيديو)

أبرز المواد
الهلال زعيم آسيا بـ 7 بطولات قارية (فيديو)

الهلال زعيم آسيا بـ 7 بطولات قارية (فيديو)

أبرز المواد
استشاري يحذر أصحاب ضغط الدم من مرض خطير

استشاري يحذر أصحاب ضغط الدم من مرض خطير

أبرز المواد

الصور الأولى لوصول التوأم السيامي المصري “سلمى وسارة” إلى الرياض

الصور الأولى لوصول التوأم السيامي المصري “سلمى وسارة” إلى الرياض
http://almnatiq.net/?p=1072725
محررو المناطق

نشرت وزارة الحرس الوطني الصور الأولى لوصول التوأم السيامي المصري”سلمى وسارة” إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ لإجراء الفحوصات الطبية ودراسة حالتهما للنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

ووصل اليوم إلى الرياض التوأم السيامي المصري “سلمى وسارة” برفقة والديهما، لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما يعد هذا التوأم هو الحالة رقم (118) التي وردت من (22) دولة حول العالم، جرت دراستها في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم.

Advertisements

روابط ذات صلة

لحظة وصول التوأم السيامي إلى المملكة استعداداً لفصلهما (فيديو)

لحظة وصول التوأم السيامي إلى المملكة استعداداً لفصلهما (فيديو)
التوأم السيامي المصري “سلمى وسارة” يصل الرياض اليوم لإجراء عملية فصلهما

التوأم السيامي المصري “سلمى وسارة” يصل الرياض اليوم لإجراء عملية فصلهما
بالدموع.. والدة وأهالي قرية التوأم السيامي المصري يوجهون رسالة شكر لخادم الحرمين (فيديو)

بالدموع.. والدة وأهالي قرية التوأم السيامي المصري يوجهون رسالة شكر لخادم الحرمين (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*