بينها السوداني.. تقرير صادم يؤكد: 3 أنواع من المكسرات قد تؤدي للوفاة

حذر مجموعة من الأطباء من 3 أنواع من المكسرات لها تأثيرات خطيرة على صحة الإنسان، مشيرين إلى أن الإفراط في تناول هذه الأنواع قد يؤدي إلى الوفاة، وفقا لقناة “العربية”.

وحذر تقرير نشرته القناة من أن بعض المكسرات قد تعتبر ضارة، أو حتى خطيرة بسبب احتوائها على بعض العناصر التي قد تسبب مشكلات كبيرة لجسم الإنسان، إذ قالت فيكتوريا كلاس، خبيرة التغذية، إن هناك 3 أصناف من المكسرات تعتبر ضارة على جسم الإنسان، وخاصة عند الإقبال الكثير عليها، وقد تؤدي إلى الموت.

أضرار الصنوبر

وتحدثت خبيرة التغذية، عنالصنوبر وجوز المكاديميا، واعتبرتهما من المكسرات التي تصنف بالضارة، التي يجب الحد من استهلاكها، كما صنفت هذه المكسراتفي المرتبة الثانية والثالثة على التوالي، حيث بينت أنها مكسرات غير صحية بالنسبة للإنسان، مشيرةإلى أنه بقدر ما تحتوي حبوب الصنوبر على قيمة غذائية عالية، إلا أنها تسبب متلازمة الصنوبر التي تترك طعما مرا ومعدنيا في فمك لعدة أشهر طويلة.

أضراروجوز المكاديميا

وتكمن مشكلة جوز المكاديميا في احتوائه على نسبة مرتفعة من الدهون والسعرات الحرارية، مما جعلالخبيرة تنصح محبي المكسرات بالحد من تناول الصنوبر والمكاديميا.

الفول السوداني

وقالت خبيرة التغذية، إنالصنوبر والمكاديميا لا يعتبران أسوأ أنواع المكسرات، بسبب وجود نوع أكثر شيوعا وأكثر ضررا، وهو الفول السوداني، الذي يسبب التعرض لمرض«الأفلاتوكسين»، وهو نوع من الفطريات المرتبطة بسرطان الكبد، ويعتبر ساما لنوع من العفن.

ورغم أن الفول السوداني مليء بالبروتين، ويعد خيارا صحيا نسبيا، إلا أن هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها أثناء تناول المكسرات، بسبب المشاكل التي تسببها للكبد.