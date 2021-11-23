هل اغتصب الفنان المصري شادي خلف 7 فتيات؟.. التحريات تكشف مفاجأة

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أكدت التحريات الأمنية المصرية إلى أن الفنان شادي نبيل سليمان خلف، الشهير بـ شادي خلف، والمتهم بهتك عرض 7 فتيات، في إحدى ورش التمثيل الخاصة به ليس له أي سوابق .

وبحسب التحريات المصرية السرية فإنه لم يثبت على الفنان شادي خلف أنه قد هتك عرض أي من الفتيات”.

واستمعت جهات التحقيق إلى مجرى التحريات في واقعة اتهام الفنان شادي نبيل بالتحرش بفتيات أثناء تدريبهم علي التمثيل.

وأثبت التحريات أن المجني عليهن جميعا كن يتدربن بالاستديو الخاص به وبداية تعارفهن مع المتهم، كانت باشتراكهن في ورش تمثيل بالاستديو في أوقات مختلفة باستثناء صاحبة البلاغ التي التقته خلال إقامته في الكامب الذي تعمل به”.

يذكر أن شادي نبيل سليمان خلف (42 سنة) ممثل ومدرب تمثيل باستوديو، وهو نجل الشاعر نبيل سليمان خلف، الذي سبق اتهامه وإدانته في قضية فساد.