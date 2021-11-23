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الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: ممنوع لمس كأس دوري الأبطال لغير المختصين (فيديو)

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: ممنوع لمس كأس دوري الأبطال لغير المختصين (فيديو)

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الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: ممنوع لمس كأس دوري الأبطال لغير المختصين (فيديو)

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: ممنوع لمس كأس دوري الأبطال لغير المختصين (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1072736

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم،  منع لمس كأس دوري أبطال آسيا لغير المختصين قبل وصوله إلى منصة التتويج.

وأكد أنه لن يكون مسموحا بإخراج الكأس من المكان الذي ستحفظ فيه سوى للمؤتمر الصحفي والمباراة، ولن يلمس باليد إلا في حفل ومراسم التتويج أو بإذن من “الآسيوي” فقط، إضافة إلى وجود رجال أمن صناعي لحراسته ومرافقته خلال تنقلاته في الرياض.

وظهرت الكأس المصممة يدويا من شركة توماس لايت البريطانية والمطلية من سبائك الفضة الاسترليني المميزة بوزن كيلوجرامين، للمرة الأولى في نهائي نسخة 2003 وتوج بها العين الإماراتي، حيث قضى فريق مكون من 12 حرفيا أكثر من 400 ساعة في صنع الكأس، بما في ذلك 230 ساعة من الطرق يدويا لإنشاء شكلها الحالي.

وتتجه الأنظار صوب ملعب استاد الملك فهد الدولي، لمتابعة مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء في نهائي دوري أبطال أسيا.

ووصل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما فاز على غريمه التقليدي النصر بنتيجة (2-1)، بينما حجز نادي بوهانج مقعده في النهائي بعد فوزه على أولسان بركلات الترجيح.

وذكرت تقارير إعلامية، أن تشكيلة نادي الهلال، ستخلو من لاعب خط الوسط، عبد الله عطيف بسبب الإصابة، و الموقوف علي البليهي.

وأشارت التقارير أنه من المتوقع أن يبدأ جارديم مباراة اليوم أمام الفريق الكوري الجنوبي بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد البريك، جانج هيون، متعب المفرج، و ناصر الدوسري، بديل ياسر الشهراني العائد للتو من الإصابة.

وفي الوسط، محمد كنو، سلمان الفرج، و ماتيوس بيريرا، فيما يقود خط الهجوم الثلاثي سالم الدوسري، موسى ماريجا، و بافيتيمبي جوميز.

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