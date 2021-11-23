إبراهيموفيتش يعترف بضرب مدافع إسبانيا لهذا السبب (فيديو)

برر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، سبب اعتدائه على أحد مدافعين المنتخب الاسباني، قائلا: “لقد فعلت ذلك متعمدا، لا أخجل من قول ذلك، لأنه فعل شيئا غبيا لزميلي في المنتخب”.

وكان ابراهيموفيتش قد اعتدى بالضرب على الإسباني سيزار أزبيليكويتا، مدافع فريق تشيلسي ومنتخب إسبانيا، خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقام إبراهيموفيتش بضرب أزبيليكويتا خلال ركلة ركنية للسويد، بكتفه من الخلف، وحصل على بطاقة صفراء ستجبره على الغياب عن أول مباراة في الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال قطر 2022.

واحتج اللاعبون ووسائل الإعلام الإسبانية على قرار الحكم بالاكتفاء بالبطاقة الصفراء فقط، لأن خطأ إبراهيموفيتش كان يستحق مراجعة تقنية الفيديو “VAR” والحصول على البطاقة الحمراء من وجهة نظرهم.

وقال إبراهيموفيتش في حوار أجراه مع صحيفة “غارديان” البريطانية: “لقد فعلت ذلك متعمدا، لا أخجل من قول ذلك، لأنه فعل شيئا غبيا لزميلي في المنتخب. لقد كان تصرفا غبيا لكنني سأستمر في فعل ذلك لأجعله يفهم بأنه لا يجب أن تفعل ذلك”.

وأضاف: “ليس لديك الشجاعة لتفعل هذا الأمر ضدي. لكنني سأريك ما سيحدث إذا فعلت ذلك بي، ولهذا السبب قمت بهذا الفعل”.

وتابع النجم السويدي المخضرم (40 عاما): “لم يكن ذلك شيئا جيدا مني، لكنني سأفعل ذلك مجددا. هذا أنا. لا أخجل من قول ذلك”.

وواصل: “الأمر لا يتعلق بالغياب عن المباريات الفاصلة لحصد التأهل إلى كأس العالم، لكنه يتعلق الأمر بجعل اللاعب يفهم ألا ينزعج من شخص مستلق على الأرض”.

واختتم إبراهيموفيتش: “أنت لا تهاجم كلبا لا ينبح. هاجم الشخص القادر على فعل شيء ما. من السهل جدا اختيار زملائي في الفريق الذين يبلغون من العمر 20 عاما، كما أنهم رجال لطاف للغاية. آمل أن يفهم ذلك الآن”.