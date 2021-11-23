شروط جديدة لحصول المرأة المطلقة على مبلغ الضمان الاجتماعي (فيديو)

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محررو المناطق

كشف ماجد الرويلي المحامي والمستشار قانوني، عن  تفاصيل النظام الاجتماعي المطور.

وقال الرويلي لـ برنامج “ياهلا “على قناة روتانا خليجية  إن النظام الاجتماعي المطور يحمل في طياته الكثير من المميزات،  حيث يستهدف الأفراد والأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي.

وأوضح  الرويلي أن ضوابط استحقاق المطلقة لمبلغ الضمان في النظام الجديد هو إقامتها بالمملكة وألا يقل عمرها عن 35 عام .

وبدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور بهدف تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجاً واستحقاقاً، وضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية لكل مستحق.

ويعمل النظام الجديد أيضًا على دعم الفئات الأشد حاجة حسب مستهدفات رؤية 2030.

 

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