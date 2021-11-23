الشيخ السليمان يوضح حكم من ترك الصلاة لمرضه (فيديو)

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد السلام السليمان، من ترك عدد من الصلوات بسبب مرض ألم به.

وأبان في لقاء ببرنامج ” فتاوى” على القناة السعودية، أنه في حال كان المريض غائب عن الوعي فباستطاعته أن يؤدى ما فاته حال عودته إلى الإدراك بمن حوله.

وأضاف أما إذا كان المريض لا يستطيع الوضوء فيمكنه ان بستعين بأحد من أقاربه أو بمعاونيه.

ولفت إلى أن الصلاة لا تجب على من لا يستطيع أن يدرك بن حوله.