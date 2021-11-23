استشاري يحذر هذه الفئة من مشاهدة نهائي دوري الأبطال

حذر استشارى جراحة القلب الدكتور محمد فودة، أمراض القلب من مشاهدة مباراة نادي الهلال اليوم في نهائي دورى أبطال أسيا.

وقال فودة في لقاء مع الإخبارية، إن التوتر الناتج عن مشاهدة مثل هذه المباريات الحماسية يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وهو ما يسبب خطر على صحة مريض القلب.

وتتجه الأنظار صوب ملعب استاد الملك فهد الدولي، لمتابعة مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء في نهائي دوري أبطال أسيا.

ووصل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما فاز على غريمه التقليدي النصر بنتيجة (2-1)، بينما حجز نادي بوهانج مقعده في النهائي بعد فوزه على أولسان بركلات الترجيح.

وذكرت تقارير إعلامية، أن تشكيلة نادي الهلال، ستخلو من لاعب خط الوسط، عبد الله عطيف بسبب الإصابة، و الموقوف علي البليهي.

وأشارت التقارير أنه من المتوقع أن يبدأ جارديم مباراة اليوم أمام الفريق الكوري الجنوبي بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد البريك، جانج هيون، متعب المفرج، و ناصر الدوسري، بديل ياسر الشهراني العائد للتو من الإصابة.

وفي الوسط، محمد كنو، سلمان الفرج، و ماتيوس بيريرا، فيما يقود خط الهجوم الثلاثي سالم الدوسري، موسى ماريجا، و بافيتيمبي جوميز.