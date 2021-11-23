الزعاق: توقيت جديد لموعد صلاة العصر هذه الأيام.. ما السبب؟ (فيديو)

قال خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إنه خلال هذه الأيام سيكون الوقت الأبكر لصلاة العصر.

وأضاف الزعاق عبر برنامجه على قناة “العربية” أن المسلمون يحددون قبلتهم عن طريق الشمس والنجوم، فالشمس أساسا في تحديد القبلة، وظلها أساسا في تحديد أوقات الصلاة .

وتابع الزعاق إن الظل المباشر لتحديد وقتي صلاة الظهر، وصلاة العشاء، والظل الغير مباشر (الشفق) لتحديد وقت صلاة العشاء والفجر، والمغرب إذا غربت الشمس.

وأوضح أن أطول حالات الظل اليومية في حالة شروق الشمس وفي حالة غروبها، وأقصر حالاته في حال الزوال، ووقت الظهر يحين إذا تحركت الشمس عن الزوال، ووقت صلاة العصر يحين إذا كان ظل كل شىء مثله.

واستطرد الزعاق أنه وخلال هذه الأيام سيكون الوقت الأبكر لدخول وقت صلاة العصر على جُل البلدان العربية.