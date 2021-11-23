الصحة: 6 طرق للوقاية من العدوى البكتيرية

محررو المناطق

حذرت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء من خطورة العدوى البكتيرية على صحة الإنسان.

وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع “تويتر” إن العدوى البكتيرية لها عدة طرق في الاِنتقال إلى الجسم، وتجنب تعرضك لهذه الطرق يقيك من الإصابة بها.

وبحسب الصحة فإنه يمكن تقليل خطر انتقال العدوى عن طريق، غسل اليدين، النظافة الشخصية، شرب المياه الصالحة للشرب، تحضير الطعام بطريقة صحيحة.

كما يمكن الوقاية منها بأخذ التطعيمات اللازمة حسب الفئة العمرية، الحد من التعرض للأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بالعدوى.

العدوى البكتيرية لها عدة طرق في الاِنتقال إلى الجسم، وتجنب تعرضك لهذه الطرق يقيك من الإصابة بها. pic.twitter.com/ktGbz6JQgK — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) November 23, 2021