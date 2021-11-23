هل يجوز التحلل من الإحرام قبل الحلق والقص؟.. الشيخ السليمان يجيب (فيديو)

قال الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو في هيئة كبار العلماء، إنه بالنسبة لقص الشعر إذا نسيه لا يلزم قص الشعر، ويجوز إذا رجع لبيته أن يحلق شعره، ويجوز تأخير قص الشعر، بشرط أن يلبس لبس الإحرام.

وأضاف “السليمان” خلال حديثه للقناة “السعودية”، اليوم الثلاثاء، الأصل أن يكون قص الشعر أثناء ارتداء لبس الإحرام، فإذا كان قد خلع لبس الإحرام فعليه أن يرتدي لبس الإحرام، ومن ثم يقوم بقص شعره.