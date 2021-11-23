الهلال يحافظ على التقدم بهدف نظيف في الشوط الأول من النهائي الآسيوي

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال وبوهانج الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، بتقدم الهلال بهدف نظيف، أحرزه اللاعب ناصر الدوسري، في الثواني الأولى من عمر المباراة، بركلة صاروخية من خاج منطقة الجزاء.

وقالت شركة “أوبتا” البريطانية المتخصصة في جمع ونشر الإحصائيات الرياضية، إن صاروخية ناصر الدوسري في مرمى بوهانج الكوري هي الأسرع في تاريخ نهائيات دوري أبطال آسيا.

وقالت الشركة في تغريدة عبر حيابها الرسمي على “تويتر”، قبل قليل: “ ناصر الدوسري يسجّل أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية بدوري أبطال آسيا (15 ثانية) – وهو أسرع هدف يسجّل بالأدوار الإقصائية في تاريخ البطولة”.

كما أكدت أن “هدف ناصر الدوسري هو أول هدف يسجّل من خارج منطقة الجزاء في نهائيات دوري أبطال آسيا منذ هدف ليو سيلفا مع كاشيما في مرمى بيرسيبوليس 2018”.

نهائي دوري أبطال آسيا 2021

ويخوض الهلال مباراة قوية أمام بوهانج ستليرز الكوري الجنوبي، في المباراة التي تحظى باهتمام محلي وعربي وعالمي، حيث تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم إلى العاصمة الرياض، حيث تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

ونجح الهلال في التأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال آسيا عقب تخطي عقبة مواطنه النصر في نصف النهائي، بينما تخطى بوهانج مواطنه أولسان هيونداي، حامل لقب النسخة الماضية من البطولة.

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا

ويُنقل نهائي دوري أبطال آسيا عبر شبكة قنوات “SSC” السعودية المشفرة داخل المملكة، بجانب قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع “يوتيوب”.

تردد قنوات SSC الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا 2021

عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12417

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

عبر القمر الصناعي بدر سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500