احدث الأخبار

نبأ صادم من “الصحة العالمية” بشأن معدلات الإصابة بكورونا خلال فصل الربيع
أبرز المواد
 “أوبتا” للإحصائيات الرياضية: صاروخية ناصر الدوسري الأسرع في تاريخ نهائيات آسيا
أبرز المواد
 وافد باكستاني يقرر الانتحار ببلع “سائل أسمنتي”.. والكشف عن وضعه الصحي
أبرز المواد
 ضبط منصات مخالفة تبيع تذاكر مباراة الهلال وبوهانج بشكل غير نظامي
أبرز المواد
 مصر.. مشروع قانون لحبس الرجل 3 سنوات حال إخفاء زواجه الثاني
أبرز المواد
 استشاري ينصح مرضى الصدر بالابتعاد عن العطور القوية والتدخين (فيديو)
أبرز المواد
 “أنا زوجي واحد”.. مواطنة تقدم مهرها لزوجها من أجل إتمام الزفاف (فيديو)
أبرز المواد
 مختص يكشف عن خطأ يرتكبه الكثيرين عند بناء المنازل (فيديو)
أبرز المواد
 المملكة تفوز بعضوية مجلس التنسيق الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي باليونسكو
محليات
 استشاري حساسية يحذر من لعب الأطفال مع القطط والكلاب (فيديو)
أبرز المواد
 أسرع هدف في النهائيات.. ناصر الدوسري يخطف التقدم للهلال في الثواني الأولى
أبرز المواد
 شاهد.. لحظة صعود مشجع هلالي إلى سطح ملعب” الملك فهد”
أبرز المواد
نبأ صادم من “الصحة العالمية” بشأن معدلات الإصابة بكورونا خلال فصل الربيع

نبأ صادم من “الصحة العالمية” بشأن معدلات الإصابة بكورونا خلال فصل الربيع

أبرز المواد
“أوبتا” للإحصائيات الرياضية: صاروخية ناصر الدوسري الأسرع في تاريخ نهائيات آسيا

“أوبتا” للإحصائيات الرياضية: صاروخية ناصر الدوسري الأسرع في تاريخ نهائيات آسيا

أبرز المواد
وافد باكستاني يقرر الانتحار ببلع “سائل أسمنتي”.. والكشف عن وضعه الصحي

وافد باكستاني يقرر الانتحار ببلع “سائل أسمنتي”.. والكشف عن وضعه الصحي

أبرز المواد
ضبط منصات مخالفة تبيع تذاكر مباراة الهلال وبوهانج بشكل غير نظامي

ضبط منصات مخالفة تبيع تذاكر مباراة الهلال وبوهانج بشكل غير نظامي

أبرز المواد

نبأ صادم من “الصحة العالمية” بشأن معدلات الإصابة بكورونا خلال فصل الربيع

نبأ صادم من “الصحة العالمية” بشأن معدلات الإصابة بكورونا خلال فصل الربيع
http://almnatiq.net/?p=1072882

حذرت منظمة الصحة العالمية، من احتمال تسجيل 700 ألف وفاة جديدة بكوفيد-19 في أوروبا بحلول الربيع.

وأكدت المنظمة الأممية من أن عدد الوفيات جرّاء الوباء الذي سببه فيروس كورونا في أوروبا قد يرتفع من 1.5 مليون حاليا إلى 2.2 مليون بحلول مارس 2022، إذا بقي الوضع على حاله.

وقالت إنها تتوقع “ضغطا عاليا أو شديدا للغاية في وحدات العناية المركزة في 49 من 53 بلدا بين الآن والأول من مارس 2022″، مضيفة أنه “يتوقع أن يصل العدد الإجمالي للوفيات المسجلة إلى أكثر من 2.2 مليون بحلول ربيع العام المقبل”.

 

Advertisements

روابط ذات صلة

38 إصابة جديدة.. الصحة تعلن إحصائية جديدة لـ”كورونا” بجميع أنحاء المملكة

38 إصابة جديدة.. الصحة تعلن إحصائية جديدة لـ”كورونا” بجميع أنحاء المملكة
“الطب الأميركية” تحذر: جائحة قادمة أسوأ من كورونا.. ووكيل الصحة يعلق

“الطب الأميركية” تحذر: جائحة قادمة أسوأ من كورونا.. ووكيل الصحة يعلق
استشاري: اللقاح آمن في جميع مراحل الحمل وله تأثر إيجابي على الطفل (فيديو)  

استشاري: اللقاح آمن في جميع مراحل الحمل وله تأثر إيجابي على الطفل (فيديو)  

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*