موسى ماريغا يعزز تقدم الهلال بهدف ثاني في شباك بوهانج

أحرز اللاعب موسى ماريغا الهدف الثاني لصالح الهلال في شباك بوهانج الكوري عند الدقيقة (63) من عمر مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

وكان الهلال قد أنهى الشوط الأول من المباراة بالتقدم بهدف نظيف أحرزه اللاعب ناصر الدوسري، في الثواني الأولى من عمر المباراة، بركلة صاروخية من خاج منطقة الجزاء.

نهائي دوري أبطال آسيا 2021

ويخوض الهلال مباراة قوية أمام بوهانج ستليرز الكوري الجنوبي، في المباراة التي تحظى باهتمام محلي وعربي وعالمي، حيث تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم إلى العاصمة الرياض، حيث تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

ونجح الهلال في التأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال آسيا عقب تخطي عقبة مواطنه النصر في نصف النهائي، بينما تخطى بوهانج مواطنه أولسان هيونداي، حامل لقب النسخة الماضية من البطولة.