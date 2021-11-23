الداخلية تحذر: غرامة 10 آلاف ريال لمن يؤدي العمرة دون تصريح

محررو المناطق

جددت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، تحذيرها للمخالفين لشروط أداء العمرة.

وأكدت وزارة الداخلية، فرض غرامة 10 آلاف ريال لمن يُضبط قادماً لأداء العمرة دون الحصول على تصريح.

وكانت قد اعلنت وزارة الحج والعمرة بالاتفاق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عن إضافة ميزة جديدة وهي بمثابة خدمة تساعد قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي من خارج المملكة، على إصدار تصاريح العمرة والصلوات.

وجاءت تلك الخدمة الجديدة بهدف توفير عملية إصدار تصاريح زيارة المسجد النبوي والصلاة في المسجد الحرام لقاصدي مكة المكرمة من خارج المملكة من مختلف الجنسيات، وذلك من خلال استخدام تطبيقي “اعتمرنا وتوكلنا”، بعد التسجيل على منصة قدوم، ومن ثم الوصول للمملكة.