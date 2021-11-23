مدير بيئة عسير: أسواق النفع العام ستصبح “نموذجية”

تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني صباح اليوم سير العمل في كل من المسلخ النموذجي وأسواق الخضار وسوق المواشي في مدينة ابها, وذلك برفقة كل من نائب المدير العام المهندس محمد ال محسن عسيري المسئول عن ملفات نقل الاختصاصات الى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة, وكذلك مدير ادارة الاسواق والمسالخ الدكتور جابر حمزه عسيري والدكتور علي البريك عسيري والدكتور عبدالله سفر الشهراني.

واطلع الويمني والفريق المرافق خلال جولته، على كافة اقسام المسلخ وصالات الذبح و المراحل التي تمر بها وكذلك خطوات الكشف البيطري للتأكد من سلامة المواشي قبل وبعد الذبح, كما ضمت الزيارة سوقي المواشي والخضار بأبها, وشملت كافة أركانها وجوانبها.

من جهته قال المهندس الويمني ان الهدف من هذه الجولة هو الوقوف على العمل في أسواق النفع العام ووضع كل إدارة أمام اختصاصاتها ومسئولياتها, للقيام بمهامها بكل يسر وسهولة وتحقيق الهدف الاسمى وهو تحويل أسواق النفع العام في المنطقة الى أسواق نموذجية وبيئة جاذبة سواء للبائعين او للمشترين, وبما يضمن انسيابية العمل وسلامة وجودة ما يقدم فيها, مشيرا بالحماس والتعاون الكبيرين الذي وجدهما من كافة الجهات.

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