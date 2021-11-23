أكثر من 368 ألف مستفيداً من مستشفيات ومراكز صحة حفر الباطن خلال أكتوبر الماضي

قدمت صحة حفر الباطن ممثلة بمستشفياتها ومراكزها الصحية خدماتها العلاجية والتشخيصية لـ368,115 مستفيداً خلال شهر أكتوبر حيث بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 22,369 مراجعاً ، فيما وصل عدد مراجعي الطوارئ 51,917 وتجاوز عدد مراجعي عيادات ومركز داء السكر 368 ، وبلغ عدد الولادات 703 ولادة ، وبلغ عدد مراجعي أقسام الأشعة 19,809 ،وبلغ عدد الفحوصات المخبرية 268,902 فحصاً ، وبلغ عدد المتبرعين في بنوك الدم 356 متبرعاً . وبلغ عدد المستفيدين من التأهيل الطبي 4,292 مستفيداً .

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