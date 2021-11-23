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أكثر من 368 ألف مستفيداً من مستشفيات ومراكز صحة حفر الباطن خلال أكتوبر الماضي

أكثر من 368 ألف مستفيداً من مستشفيات ومراكز صحة حفر الباطن خلال أكتوبر الماضي

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أكثر من 368 ألف مستفيداً من مستشفيات ومراكز صحة حفر الباطن خلال أكتوبر الماضي

أكثر من 368 ألف مستفيداً من مستشفيات ومراكز صحة حفر الباطن خلال أكتوبر الماضي
http://almnatiq.net/?p=1072903

قدمت صحة حفر الباطن ممثلة بمستشفياتها ومراكزها الصحية خدماتها العلاجية والتشخيصية لـ368,115 مستفيداً خلال شهر أكتوبر حيث بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 22,369 مراجعاً ، فيما وصل عدد مراجعي الطوارئ 51,917 وتجاوز عدد مراجعي عيادات ومركز داء السكر 368 ، وبلغ عدد الولادات 703 ولادة ، وبلغ عدد مراجعي أقسام الأشعة 19,809 ،وبلغ عدد الفحوصات المخبرية 268,902 فحصاً ، وبلغ عدد المتبرعين في بنوك الدم 356 متبرعاً . وبلغ عدد المستفيدين من التأهيل الطبي 4,292 مستفيداً .

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