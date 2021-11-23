بحضور محافظ أضم.. جمعية البر بربوع العين تحتفل بتدشين مشروع مساعدات الشباب على الزواج

أقامت جمعية البر والخدمات الخيرية بمركز ربوع العين اليوم حفلاً لتدشين مشروع مساعدات الشباب على الزواج لهذا العام 1443 هـ، والتي تمثل الدفعة الثانية بحضور وتشريف سعادة محافظ محافظة أضم الأستاذ عبدالله الفيفي وبحضور عدد من المسؤولين بالمحافظة ومنسوبي الجمعية والمستفيدين.

واشتمل حفل مساعدات الشباب على الزواج عدد من الفقرات المتنوعة حيث استهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى رئيس جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمركز ربوع العين كلمة عبر فيها عن سعادته البالغة بانطلاق هذا المشروع والذي من خلاله يكمل أبناؤنا نصف الدين, موضحاً جهود الجمعية في تقديم البرامج والفعاليات النوعية من أجل خدمة المواطنين.

عقب ذلك ألقى الشاعر بكري الجابري قصيدة شعرية بهذه المناسبة التي نالت استحسان الحضور, بعد ذلك شاهد الحضور فيلماً وثائقياً استعرض فيه أعمال الجمعية ومنجزاتها وجهودها خلال العامين الماضيين شمل أرقام وإحصائيات وأبرز البرامج المقدمة لمستفيدي الجمعية.

وفي نهاية الحفل قام سعادة محافظ محافظة أضم الأستاذ عبدالله الفيفي ورئيس مجلس الإدارة بالجمعية بتسليم الشيكات للشباب المستفيدين من المشروع وهم المقبلين على الزواج حيث بلغت إجمالي المساعدات إلى ٢٠٠ ألف ريال، كما تم تسليم عشر وحدات سكنية لعدد من الأيتام والأرامل والأسر الفقيرة والمحتاجة.

الجدير بالذكر أن سعادة محافظ أضم شهد اليوم افتتاح مغسلة الأموات الذي تم بناؤها بالشراكة بين جمعية البر والخدمات الخيرية بمركز ربوع العين ولجنة التنمية بمركز ربوع العين, إضافة إلى ذلك تدشين سيارات نقل الأموات, كما تجول سعادة المحافظ على جامع مركز ربوع العين واطلع من خلالها على مرافق الجامع حيث سيكون هذا الجامع أكبر جامع في محافظة أضم وتم بناؤه بتصميم عصري متميز وفق طراز عالي, مثمناً سعادته جهود القائمين على الجمعية في خدمة المجتمع وفق تطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله .