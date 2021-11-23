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هل يوجد سن معين لتربية الحيوانات الأليفة مع الأطفال؟.. استشاري يجيب (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1072907

حذر  الدكتور ربيع خوقير  استشاري أمراض حساسية الصدر وأمراض المناعة من تربية الحيوانات الأليفة مع الأطفال.

وأضاف خوقير  استشاري أمراض حساسية الصدر لـ “برنامج سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”  أنه لا يوجد سن معين لتربية الحيوانات الأليفة مع الأطفال، مؤكدا أنه من الممكن أن يصاب الطفل في أي سن بالحساسية.

وأضاف خوقير أنه من الأفضل أن لا تدخل هذه الحيوانات غرفة النوم مع الأطفال وتبقى بالحوش حفاظا على صحتهم.

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