هل يوجد سن معين لتربية الحيوانات الأليفة مع الأطفال؟.. استشاري يجيب (فيديو)

حذر الدكتور ربيع خوقير استشاري أمراض حساسية الصدر وأمراض المناعة من تربية الحيوانات الأليفة مع الأطفال.

وأضاف خوقير استشاري أمراض حساسية الصدر لـ “برنامج سيدتي” على قناة “روتانا خليجية” أنه لا يوجد سن معين لتربية الحيوانات الأليفة مع الأطفال، مؤكدا أنه من الممكن أن يصاب الطفل في أي سن بالحساسية.

وأضاف خوقير أنه من الأفضل أن لا تدخل هذه الحيوانات غرفة النوم مع الأطفال وتبقى بالحوش حفاظا على صحتهم.

ما هو السن المناسبة لتربية الحيوانات الأليفة مع الأطفال ؟ .. د. ربيع خوقير .. استشاري أمراض حساسية الصدر وأمراض المناعة يجيب#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/hb87lCG9wK — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 23, 2021