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الملتقى الأول لرواد الأعمال بتبوك يشيد بالتحولات الاقتصادية في المنطقة

الملتقى الأول لرواد الأعمال بتبوك يشيد بالتحولات الاقتصادية في المنطقة

منطقة تبوك
بحضور محافظ أضم.. جمعية البر بربوع العين تحتفل بتدشين مشروع مساعدات الشباب على الزواج

بحضور محافظ أضم.. جمعية البر بربوع العين تحتفل بتدشين مشروع مساعدات الشباب على الزواج

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مدير بيئة عسير: أسواق النفع العام ستصبح “نموذجية”

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الملتقى الأول لرواد الأعمال بتبوك يشيد بالتحولات الاقتصادية في المنطقة

الملتقى الأول لرواد الأعمال بتبوك يشيد بالتحولات الاقتصادية في المنطقة
http://almnatiq.net/?p=1072910
المناطق- تبوك:
أشاد الملتقى الأول لرواد الأعمال بمنطقة تبوك بالتحولات الاقتصادية في المنطقة لا سيما أن المملكة تعوِّل منذ إطلاق رؤية 2030 على استحداث نمط اقتصادي جديد يتولى رواد الأعمال دفة القيادة فيه.
وأكد “الملتقى” الذي نظمه معهد ريادة الأعمال الوطني “ريادة” بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي بنك التنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” على أهمية الجهات التي تدعم المشاريع الصغيرة ودورها في نمو المشاريع بتفعيلها للأنشطة التنموية وتحويلها لمحرِك اقتصادي يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي كما تعد أيضاً بمثابة العمود الفقري للقطاع الخاص.
وتناول “الملتقى” عدداً من أوراق العمل التي قدمها نخبة من المختصين من أهمها: نموذج العمل التجاري وتجارب أصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة ودورهم في إحداث نقلة نوعية في المجال التجاري إضافة إلى استعراض بنك التنمية للمنتجات التي يقدمها لقطاع الأعمال والعمل الحر وورقة عمل قدمها صندوق تنمية الموارد البشرية تحت عنوان “تسعة أعشار”.
وأشار مدير فرع معهد ريادة الأعمال الوطني بتبوك فهد المطيري إلى أن الملتقى جاء لأهمية تناغم مجالات واهتمامات الشباب مع ثقافة العمل الحر وذلك لطرح الرؤى والتجارب في دعم وإنماء ريادة الأعمال وتنمية التفكير الريادي الموجه نحو مجالات الإبداع الشبابي
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