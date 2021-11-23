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مجمع إرادة بالرياض يحتفي بيوم الجودة العالمي ويكرم المتميزين

مجمع إرادة بالرياض يحتفي بيوم الجودة العالمي ويكرم المتميزين

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مجمع إرادة بالرياض يحتفي بيوم الجودة العالمي ويكرم المتميزين

مجمع إرادة بالرياض يحتفي بيوم الجودة العالمي ويكرم المتميزين
http://almnatiq.net/?p=1072913
المناطق- الرياض
أكد المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني أن المجمع يسعى جاهداً لتوسيع قاعدة تطبيق الجودة بين إداراته وأقسامه بهدف تحقيق مفهوم الجودة الشاملة من أجل تطوير العمل وتحسينه وبما يصب في مصلحة المرضى والمراجعين. وذكر خلال افتتاحه فعاليات اليوم العالمي للجودة 2021م التي أقيمت تحت شعار “الاستدامة: تحسين منتجاتنا ومجتمعنا وكوكبنا”، أن هذه المناسبة تبرز الأهمية القصوى لمفهوم الجودة وكيفية تعزيزها في عالم أصبح توجهه الجودة، ويؤكد الحاجة الماسة لعمليات التجويد والإتقان الشاملة، التي يتوقف تحقيقها على الاهتمام بالسياسات والإجراءات وضمان تطبيقها في جميع المجالات.
من جهته ذكر مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى تركي بن فهد السريع أن احتفال المجمع بهذه المناسبة يأتي في إطار ترسيخ مفاهيم الجودة وإبراز أهميتها في التقييس والتغيير والمأمونية والانتاجية وأنها جزء لا يتجزأ من منظومة الاتقان والتحليل ودراسات التوسع والانكماش، والتأكيد على أن المجمع كمنظومة صحية متكاملة الخدمات والتوجهات والأهداف لم يكن ليصل إلى ما وصل إليه لولا توفيق الله ثم الالتزام الصارم بالمعايير والمؤشرات وأدوات الجودة الأخرى من إجراءات وسياسات ونحوها.
وشملت الفعاليات التي نظمتها إدارة الجودة وسلامة المرضى بالمجمع إقامة معرض شاركت فيه الجمعية السعودية للإدارة الصحية، والجمعية السعودية للجودة (فرع الرياض) وإدارة الجودة وسلامة المرضى، وإدارة مكافحة العدوى والصحة العامة، وقسم الرعاية الصيدلية، وقسم التنسيق الطبي وأهلية العلاج.
كما شملت إقامة برنامج “قصة نجاح” قامت خلاله إدارات وأقسام بالمجمع باستعراض مشاريعها التحسينية التي نفذتها وبلغ عددها 11 مشروعاً، هدفت لتجويد العمل وتطوير الخدمة المقدمة للمرضى والمراجعين، وضمت، مشروع التطوير الالكتروني لإدارة خدمات التمريض، ومشروع الامتيازات السريرية بالخدمات الطبية، ومشروع الصحة الالكترونية بعنوان النظام البديل المباشر عند تعطل نظام المعلومات الصحية (Oasis)، ومشروع إدارة التدريب والتعليم المستمر، ومشروع العيادات الافتراضية بالخدمات الطبية، ومشروع إدارة العلاقات والإعلام الصحي بعنوان التواصل مع المرضى والأسر عبر الرسائل الخاصة في تويتر، ومشروع إيصال الأدوية للمرضى في منازلهم بقسم الرعاية الصيدلية، ومشروع قسم العلاج الوظيفي، ومشروع قسم الأسنان، ومشروع قسم المختبر، ومشروع قسم الاستشارات والإرشاد الأسري.
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