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آسيا ترتدي “الثوب الأزرق”.. الهلال بطلا لدوري الأبطال للمرة الرابعة

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http://almnatiq.net/?p=1072920

حسم نادي الهلال بطولة دوري أبطال آسيا 2021 بهدفين نظيفين على حساب بوهانج الكوري الجنوبي، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الملك فهد بالرياض “درة الملاعب”.

وبهذه النتيجة يواصل الهلال تزعم القارة الآسيوية بـ 8 ألقاب في رصيده، حيث يأتي نادي الهلال على رأس قائمة الأندية بـ 8 ألقاب قارية، حيث حصل الزعيم على 4 ألقاب لبطولة دوري أبطال آسيا حققها في أعوام “1991، 2000، 2019”، والأخير اليوم 2021، ليتأهل إلى كأس العالم للأندية في أبو ظبي.

والهلال يحمل الرقم القياسي في تاريخ المشاركة في النهائي بـ 8 مرات، حصد منهم 4 ألقاب حتى الآن.

أهداف الهلال

وفي الشوط الأول من مباراة الهلال وبوهانج الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، تقدم الهلال بهدف نظيف، أحرزه اللاعب ناصر الدوسري، في الثواني الأولى من عمر المباراة، بركلة صاروخية من خاج منطقة الجزاء.

وعزز اللاعب موسى ماريغا تقدم الهلال بهدف الثاني في شباك بوهانج الكوري عند الدقيقة (63) من عمر مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

أرقام قياسية

وقالت شركة “أوبتا” البريطانية المتخصصة في جمع ونشر الإحصائيات الرياضية، إن صاروخية ناصر الدوسري في مرمى بوهانج الكوري هي الأسرع في تاريخ نهائيات دوري أبطال آسيا.

وأضافت “أوبتا” في تغريدة أخرى إن “هدف ناصر الدوسري هو أول هدف يسجّل من خارج منطقة الجزاء في نهائيات دوري أبطال آسيا منذ هدف ليو سيلفا مع كاشيما في مرمى بيرسيبوليس 2018”.

ولعل آخر هذه البطولات عندما حقق الهلال، لقب دوري أبطال آسيا 2019، بفوزه على فريق أوراوا رد ديموندز الياباني، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في نتيجة مباراتي الذهب والإياب، ليعتلي عرش البطولة الأكبر في القارة، للمرة الثالثة في تاريخه.

مشوار الهلال في دوري أبطال آسيا 2021

ونجح الهلال في التأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال آسيا عقب تخطي عقبة مواطنه النصر في نصف النهائي، بينما تخطى بوهانج مواطنه أولسان هيونداي، حامل لقب النسخة الماضية من البطولة.

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