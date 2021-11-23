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خبير يكشف أسباب ارتفاع أسعار العقارات في المملكة (فيديو)

خبير يكشف أسباب ارتفاع أسعار العقارات في المملكة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1072927
محررو المناطق

كشف عبدالحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودي، عن أسباب الأرتفاع في سوق العقارات بالمملكة.

وقال العمري لـ “برنامج ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” إن السوق العقاري شهد ارتفاع غير مسبوق للأسعار خلال الثلاث سنوات الماضية خاصة في السنة ونصف الأخيرة.

وأشار عضو جمعية الاقتصاد السعودي إلى أن القروض العقارية ساهمت في ارتفاع الأسعار في السوق بنسبة 95 %، وكذلك تسببت في ارتفاع أسعار الأراضي.

وتابع أن القروض تدعم وتحفز الطلب مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار،  موضحا أن التمويل بفائدة متدنية ينعكس على الأسعار بشكل مباشر.

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